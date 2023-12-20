Киев, 20 декабря, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Киев будет оценивать помощь от ФРГ по реальной поддержке, а не только по словам и обещаниям.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

В ответ на вопрос немецкого журналиста о том, верит ли Зеленский заявлениям, в том числе от канцлера Германии Олафа Шольца, о готовности поддерживать ВСУ «до конца», украинский лидер уточнил: «Что такое до конца?».

Правда Зеленский также сказал, что Германия во главе с канцлером Шольцем вторая в мире по объёму поддержки Украины.

«Хочу поблагодарить только немцев за то, что вы это сделали. Что такое до конца просто? Посмотрим, будем судить всё-таки по шагам людей, а не только по словам», — ответил Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Германии заложило в федеральный бюджет €8 млрд на прямую помощь Украине, заявил 13 декабря Олаф Шольц.

Шольц подчеркнул, что Берлин будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Немецкие власти вопреки обещаниям приняли решение финансировать поставки вооружений Киеву из специального фонда, созданного для модернизации вооружённых сил Германии.

К такому решению в ходе переговоров по государственному бюджету страны на 2024 год пришли канцлер Олаф Шольц, глава минфина Кристиан Линднер и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.