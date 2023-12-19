Санкт-Петербург, 20 декабря, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Уголовное дело о хулиганстве после нападения на участника спецоперации в Санкт-Петербурге переквалифицировано на статью покушение на убийство. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по СПб.

Виталий Павловский

Председателю СК России Александру Бастрыкину представили доклад по уголовному делу о покушении на убийство участника СВО о первоначальных следственных действиях. В преступлении подозреваются двое мужчин — уроженцы Абхазии и Грузии.

По версии следствия, подозреваемые 18 декабря около одного из домов по Тучкову переулку умышленно, с целью убийства, нанесли несколько ударов руками и ногами потерпевшему, причинив ему множество травм. Умысел, направленный на убийство потерпевшего, им не удалось довести до конца по независящим от них обстоятельствам — прохожие их спугнули.

«Следователями продолжается установление всех обстоятельств произошедшего и мотивов нападавших», — добавили в ведомстве.

Как сообщило ведомство, руководством ГСУСК России по Санкт-Петербургу представлен доклад по уголовному делу по статье «покушение на убийство», возбужденному по факту нападения на участника СВО. В преступлении подозреваются двое мужчин, среди которых уроженец Абхазии.

Как сообщало ИА Регнум, один из избивших участника спецоперации Виталия Павловского в Санкт-Петербурге из-за замечания о парковке взят под стражу до 17 февраля. Арестован и направлен в СИЗО Василеостровским районным судом Иракли Мунчава.

40-летний мужчина, участник СВО, шёл по тротуару с супругой и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на прохожей части. Рядом стояли двое мужчин. Он сделал им замечание за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, а затем драка. Нападавшие были оперативно задержаны полицией.

Павловский — многодетный отец, отправившийся на фронт добровольцем, уже будучи инвалидом.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».