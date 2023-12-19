Москва, 20 декабря, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что решилась сочинить рождественскую песню. При этом в воплощении идеи ей помогли госсекретарь Союзного государства и МИД Белоруссии.

Василий Иванов ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова пояснила, что она «не поэт-песенник», а песня получилась с новогодним настроением.

«У меня иногда рождаются какие-то строчки. Была мечта сделать рождественскую песню. Этот текст появился два с половиной года назад. Я не знала, как бы мне найти правильное соавторство в плане музыки», — рассказала дипломат в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По словам Захаровой, год назад она говорила с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым. Речь зашла о возможности творческого проекта двух стран.

Идею в МИД Белоруссии также поддержали, признав, что это должно быть что-то неформальное и неофициальное. Помощь оказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Белорусская сторона дала возможность поработать с местным музыкальным продюсерским центром, появился композитор и молодая исполнительница.

«24 декабря ждём всех на презентацию этой песни в Москве. Музыка белорусская, слова написаны на русском языке с эмоциональной окраской», — пригласила Мария Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, московские врачи — сотрудники Детской городской больницы имени Башляевой, а также спасатели и волонтёры 19 декабря дали старт всероссийской акции «Десант Дедов Морозов 2023».

Новогодние волшебники (ими в этот день стали активисты-волонтёры с навыками промышленных альпинистов) по тросам спустились с крыши больницы к окнам палат и вручили маленьким пациентам подарки: настольные игры, книжки, раскраски.

В роли Снегурочки выступила уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Мария Львова-Белова. Внучка Деда Мороза поднялась к окнам больницы на подъёмном кране.

В этом году Деды Морозы и Снегурочки «десантируются» в 50-ти регионах России.