Киев, 20 декабря, 2023, 02:04 — ИА Регнум. Жителя Киевской области задержали по подозрению в осквернении ханукального подсвечника с восемью светильниками (ханукии) в центре Киева, сообщила городская полиция.

kevindvt Ханукия

Правоохранители зафиксировали нарушение в ходе мониторинга соцсетей. После установления личности злоумышленника произошло его задержание. Им оказался житель Киевской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, нарушителю грозит до пяти лет ограничения свободы.

Объединенная еврейская община Украины 19 декабря подтвердила, что во время празднования Хануки в центре Киева был совершён акт антисемитизма. Мужчина осквернил крупнейшую в Европе ханукию, установленную на площади Независимости, и выложил видео со своим поступком в социальных сетях.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2017 года в Киеве неизвестные также осквернили монумент в честь еврейского праздника Ханука. Вандалы использовали кровь животного. Ранее монумент уже подвергался вандализму — хулиганы наносили на него нацистскую свастику.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября 2023 года на заседании Российского организационного комитета «Победа» заявил, что в годы Великой Отечественной войны нацисты уничтожили на Украине полтора миллиона евреев. Также он указал на необходимость поднимать и публиковать такую информацию, чтобы не было недопонимания, с кем именно сегодня Россия борется на украинской территории, какие преследует там цели и кто является её противником.