Львов, Украина, 20 декабря, 2023, 01:41 — ИА Регнум. Во Львове священника пригласили на открытие ресторана американской сети быстрого питания McDonald’s, написало 19 декабря украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM McDonald's

«Во Львове открытие нового McDonald"s прошло с освящением», — уточнили в Telegram-канале издания авторы.

При этом принадлежность священнослужителя к какой-либо церкви не указывается.

Как сообщало ИА Регнум, весной священник раскольничьей Православной церкви Украины провёл обряд «освящения» тягача для американской гаубицы М777 с нанесённым фашистским крестом. Несколько раз он подносил правую руку, сжатую в кулаке, к груди. «Военкоры Русской Весны» отметили, что священник еле сдерживался, чтобы не вскинуть руку и завершить нацистское приветствие.

Вечером 6 сентября в киевском McDonald’s прошла встреча главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарём США Энтони Блинкеным. Во время перекуса украинский дипломат признался, как американское кафе «спасало» его в юности. По его словам, тогда он покупал двойной чизбургер, большую порцию кока-колы и это был его лучший завтрак с похмелья. Госсекретарь США отметил, что с ним подобного не приключалось.