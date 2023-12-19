Санкт-Петербург, 20 декабря, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Один из избивших участника спецоперации Виталия Павловского в Санкт-Петербурге из-за замечания о парковке взят под стражу до 17 февраля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

РЕН ТВ Иракли Мунчава

Арестован и направлен в СИЗО Василеостровским районным судом Иракли Мунчава.

Нападение на Павловского было совершено вечером 18 декабря у дома №2 по Биржевому переулку. 40-летний мужчина, участник СВО, шёл по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на прохожей части. Рядом стояли двое мужчин. Прохожий сделал замечание за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, а затем драка. Нападавшие были оперативно задержаны полицией.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

По соучастнику избиения решение суда ещё не оглашалось.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал оперативный доклад о ходе расследования дела. Поручено дать правовую оценку на предмет совершения фигурантами публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, личности напавших на Виталия Павловского, инвалида и ветерана специальной военной операции, установлены.

Все нападавшие — уроженцы Грузии. Один из них — 33-летний Иракли Мунчава, ранее привлекался к ответственности за драку. Другой — 31-летний Рустам Лакашия. Оба имеют регистрацию в России.

При обыске у подозреваемых было найдено травматическое оружие.

В ходе избиения выкрикивались националистические оскорбления. Нападавшие называли Павловского «русской свиньёй». На кадрах с камер наблюдения видно, что они пытались наносить удары по голове со стороны, которую Павловский не мог прикрыть из-за ампутированной руки. Удары наносились и по сохранившейся части руки.

Павловский, потеряв одну руку, решил пойти добровольцем на СВО, но ему долго отказывали из-за инвалидности. Отправиться на передовую ему удалось после обращения в Союз добровольцев Донбасса. Он служил в пехотной части, выполнял боевые задачи на херсонском направлении. В зоне СВО мужчина получил осколочное ранение в спину, но отказался от госпитализации в пользу сослуживцев с более тяжёлыми ранениями.