Штат Нью-Йорк, США, 20 декабря, 2023, 01:02 — ИА Регнум. Генеральная ассамблея ООН 19 декабря приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

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Принятая резолюция призывает страны уничтожить все формы расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне, если того требуют обстоятельства.

Инициаторы решительно осуждают деяния, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в том числе граффити и рисунки пронацистского содержания, особенно на памятники жертвам Второй мировой войны.

Резолюция осудила отрицание Холокоста и проявления религиозной нетерпимости.

Резолюцию поддержали 118 стран, в том числе Россия, Израиль, Китай, Бразилия, Белоруссия, Индия, КНДР, Египет и другие.

В числе противников — 49 стран-членов ООН: США, Канада, Япония, Британия, Чехия, Польша, Украина, Германия и другие.

Ещё 14 стран воздержались от голосования, в их числе Швейцария, Турция, Южная Корея.

Как сообщало ИА Регнум, третий комитет Генассамблеи ООН принял 3 ноября резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Против этого проголосовали Киев, Вашингтон и Лондон.

Ранее одобрили документ 112 стран, воздержались — 14. В общей сложности, включая Украину, США и Великобританию, не одобрили его 50 государств.

Президент России Владимир Путин отметил важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма в своём обращении к участникам заседания СНГ.

Важная роль в этой работе отводится движению поисковиков, а также таким знаковым акциям, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Поезд памяти».