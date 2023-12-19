Казань, 20 декабря, 2023, 00:57 — ИА Регнум. В столице Татарстана в многоэтажном доме упал лифт с пассажиркой внутри, сообщила 19 декабря пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

(сс) CWitte Лифт

«В Казани с восьмого этажа сорвался лифт с девушкой внутри и остановился между первым и вторым этажами», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошёл вечером на улице Спартаковской.

Прибывшие спасатели при помощи гидравлического инструмента вскрыли двери лифта и извлекли из кабины девушку. По оценке медиков, пассажирка 2001 года рождения не пострадала.

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Как сообщало ИА Регнум, днём 7 сентября в двухэтажном бизнес-центре на улице Циолковского в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга рухнул промышленный лифт. Он упал на двух рабочих, которые были внизу. Мужчины получили серьёзные травмы. Их извлекли из шахты и передали медикам.

В июне в 14-этажном жилом доме в подмосковном Воскресенске рухнул в шахту лифт с двумя пассажирами. Инцидент произошёл в доме на улице Хрипунова. Лифт упал с высоты пятого этажа. В кабине в это время находились мужчина и женщина. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.