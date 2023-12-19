Москва, 20 декабря, 2023, 00:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 декабря подписал указ, лишающий компании из недружественных стран немецкую нефтегазовую Wintershall и австрийскую OMV их прав. Они имели активы в компаниях, которые занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Об этом говорится в соответствующем документе.

Gazprom.ru Газовые скважины

Согласно указу доли Wintershall и OMV в совместных предприятиях с «Газпромом» будут принудительно проданы новым российским владельцам.

До этого компания Wintershall владела 35% акций ОАО «Севернефтегазпром», а OMV — 25%. Теперь обе компании станут ООО, а доли в них приобретут АО «СОГАЗ» и ООО «Газовые технологии» соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, активы компаний «Ачимгаз» и «Ачим девелопмент» перейдут в распоряжение ООО «Газовые технологии». Правительство РФ, по указу Владимира Путина, создаёт российские общества с ограниченной ответственностью, к которым переходят все права и обязанности ОАО «Ачим Девелопмент», АО «Ачимгаз», АО «Ачим сбыт».

В России немецкая компания Wintershall Dea имела доли в АО «Ачимгаз» — 50,00%, ОАО «Севернефтегазпром» — 24,99% и ООО СП «Волгодеминойл» — 50,00%. Она участвовала в разработке газовых месторождений, была одним из инвесторов «Северного потока — 2» (ей принадлежали 15,5% акций). Во второй половине января Wintershall Dea анонсировала уход из российского бизнеса.