Киев, 20 декабря, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили в Киеве в ночь на 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены также предупредили об опасности с воздуха население Киевской и Черниговской областей.

Ранее воздушная тревога на Украине была объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Взрывы были слышны в Херсоне.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря российские силы ПВО сбили третий за утро украинский беспилотник над территорией Брянской области.

Днём 19 декабря была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотника самолётного типа по объектам на территории России. Украинский дрон был уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области.