Москва, 20 декабря, 2023, 00:02 — ИА Регнум. Герой России Евгений Кудинов, получивший накануне из рук президента РФ Владимира Путина медаль «Золотая Звезда», рассказал о своём подвиге.

https://www.ryazangov.ru Медаль «Золотая звезда» Героя РФ

Так, по информации «РИА Новости», рядовой Евгений Кудинов успел опередить противника, уничтожив танк, тем самым спас боевых товарищей и не дал продвинуться танковой колонне ВСУ.

Во время боя вражеские танки были от солдата на расстоянии 50 метров.

Как пояснил Евгений Кудинов, ВСУ почти два часа били массивной артиллерией, а потом бойцам по радиостанции сообщили, что в их сторону выдвигаются танки украинской армии.

«Я и товарищи мои готовились к бою, я слышал танки, что они едут, вышел из окопа на дорогу, а танк стоял от меня метрах в пятидесяти. Но так получилось, что я оказался немного быстрее», — рассказал рядовой.

Кудинов добавил, что «противник не прошёл» — бойцы сначала отбили танковую атаку, после чего у пехоты ВСУ не получилось подойти даже к российским подразделениям.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин провёл 19 декабря в Национальном центре управления обороной церемонию вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России — участникам специальной военной операции.

Награды из рук президента получили девять военнослужащих, проявивших себя в ходе СВО: подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич, рядовой Евгений Кудинов.

У российской армии есть всё, что необходимо, и Родина ждёт отдачи от Вооружённых сил, сказал также Владимир Путин. России нужна крепкая и надёжная армия, хорошо вооружённые и мотивированные войска, чтобы проводить политику в соответствии с национальными интересами, отметил он.