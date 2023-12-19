Москва, 19 декабря, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин ожидает к марту 2024 года предложений о проведении в Москве спортивных парадов. Соответствующее поручение утверждено по итогам октябрьского заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, уточнили 19 декабря в пресс-службе Кремля.

Алексей Колчин ИА Регнум

«Представить предложения о проведении спортивных парадов в городе Москве, на Красной площади», — говорится в одном из поручений правительству РФ.

Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок обозначен 1 марта 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в Перми 19 октября на полях Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о возобновлении спортивных парадов на Красной площади. С инициативой выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Путин оценил предложение и отметил, что это хорошая идея.

Также в октябре Путин, выступая на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми, заявил о задаче вовлечь в спорт к 2030 году 70% россиян. Необходимо сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек, сказал президент РФ.