Москва, 19 декабря, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Члены Общественной палаты РФ выступили с предложением ограничить продажу аптечных жидкостей, которые содержат более 30% этилового спирта. В список попали корвалол и валокордин. При этом доктор медицинских наук, кардиолог, геронтолог Юрий Конев не только поддержал инициативу, но и призвал запретить продажу этих «сердечных» препаратов. Своё мнение он высказал «Радио 1».

Виктор Антонюк / РИА Новости

По словам кардиолога, корвалол и валокордин содержат в основном фенобарбитал, который долгие годы использовался как снотворное. Но после тщательного тестирования, выяснилось, что количество побочных эффектов от фенобарбитала превысило «всевозможные обозримые величины».

«Поэтому во всём мире его запретили, но не у нас», — уточнил Конев.

Врач пояснил, продажа корвалола и валокордина продолжается в аптеках, потому что в обществе живёт миф о пользе корвалола и валокордина при болезнях сердца. Но официально эти препараты не относятся к сердечным препаратам и могут навредить при серьёзных заболеваниях. На сосуды сердца они никак не влияют.

«Даже опасно их принимать при истинных сердечных приступах. Принимая их, человек успокаивается, боль нивелируется, а процесс продолжается, это может закончиться трагически», — сделал вывод Юрий Конев.

Как сообщало ИА Регнум, приём некоторых биологически активных добавок, включая распространённую омега-3, и употребление травяных чаёв может негативно отразиться на печени, привести к циррозу. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Омега-3, по его мнению, это жирные кислоты, они попадают в добавки в некачественном виде, в них практически нет обещанных ненасыщенных жирных кислот. Люди просто едят жир и делают печени хуже.

Врач-терапевт Александр Лаврищев перечислил ошибки, которые совершают люди при лечении простуды. В частности, он призвал не принимать антибиотики, если их не назначил врач, а также опроверг точку зрения, что при простуде лекарства нельзя принимать беременным и кормящим женщинам.

Дома у каждого человека должны быть средства, которые помогают всегда. В первую очередь — банальный аспирин и витамин С, полоскание, посоветовал врач.