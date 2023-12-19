Киев, 19 декабря, 2023, 23:26 — ИА Регнум. На Украине сообщили о нескольких прогремевших взрывах в подконтрольном Украине Херсоне. Инциденты произошли в Корабельном районе.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Взрывы произошли на фоне объявленной воздушной тревоги.

Издание «Зеркало недели» со ссылкой на очевидцев сообщило, что после взрывов возник пожар.

Также воздушная тревога на Украине объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях.

Как сообщало ИА Регнум, силы ПВО в Одинцовском округе Москвы 19 декабря отразили атаку беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

В московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также в подмосковном аэропорту Жуковский был введён план «Ковёр». Несколько рейсов задержаны.

Также 19 декабря российские силы ПВО сбили третий за утро украинский беспилотник над территорией Брянской области.