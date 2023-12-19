Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне
«Зеркало недели»: взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне
Киев, 19 декабря, 2023, 23:26 — ИА Регнум. На Украине сообщили о нескольких прогремевших взрывах в подконтрольном Украине Херсоне. Инциденты произошли в Корабельном районе.
Взрывы произошли на фоне объявленной воздушной тревоги.
Издание «Зеркало недели» со ссылкой на очевидцев сообщило, что после взрывов возник пожар.
Также воздушная тревога на Украине объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях.
Как сообщало ИА Регнум, силы ПВО в Одинцовском округе Москвы 19 декабря отразили атаку беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
В московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также в подмосковном аэропорту Жуковский был введён план «Ковёр». Несколько рейсов задержаны.
Также 19 декабря российские силы ПВО сбили третий за утро украинский беспилотник над территорией Брянской области.