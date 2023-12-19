Москва, 19 декабря, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Международная выставка-форум «Россия» и происходящие на ней события активно представлены в медиапространстве, в частности в мессенджере Telegram. Основные тренды обсудили 19 декабря в студии Экспертного института социальных исследований медиаменеджер Кристина Потупчик и политтехнолог Макар Вихлянцев. Заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов стал модератором встречи.

Кирилл Зыков /Фотохост-агентство РИА Новости

Основные тренды развития Telegram в 2023 году отметила Кристина Потупчик. По её словам, мессенджер в 2023 году вошёл в топ-5 российских интернет-ресурсов по объёму дневной аудитории, хотя жанровая направленность социальной сети информационно-политическая.

«За весь период работы выставки суммарная аудитория TG-каналов, которые писали о выставке — 200 млн человек. Яркие всплески медиаактивности в Telegram зафиксированы 1 и 5 декабря», — сказала эксперт, добавив, что в первом случае освещалось открытие ёлок российских регионов на главной аллее, во втором — обсуждение первого визита президента РФ Владимира Путина на выставку.

Всплеск медиаактивности создают в основном посещения выставки высокопоставленными лицами и руководства страны, указала Потупчик.

Забавной историей стал визит на выставку главы Минфина РФ Антона Силуанова, который с трёх попыток не смог достать слиток золота на одном из аттракционов в 75-м павильоне.

Положительные эмоции аудитории и бесспорную популярность приобрёл маскот КуZбассик, представленный на стенде Кемеровской области. По прогнозам экспертов, появление подобных символов и образов в повестке выставки будет вызывать особый интерес.

Среди крупных компаний-участников выставки наибольший интерес аудитории Telegram привлекли Газпром, Сибур, Сбер, Росатом.

Кроме того, эксперт отметила другие яркие событий на выставке, напомнив о стихийном исполнение песни «Я русский» ребятами из «Движения первых», встречавших на мероприятии артиста SHAMAN, а также призовой билет на «Щелкунчика» для миллионного посетителя международной выставки.

По словам Потупчик, выставка пришлась по нраву детям, это привлечёт дополнительное внимание со стороны родителей, с которыми ребята приходят на ВДНХ.

Так, политтехнолог Макар Вихлянцев вспомнил о мальчике из Курска, который взорвал все соцсети, дав пять президенту РФ, это увеличило упоминание его региона. Эксперт также подчеркнул, что выставка позволяет совместить культурно-массовый компонент и более сложные для восприятия данные, связанные с развитием различных отраслей и регионов страны.

«Нужно не бояться креативить, это обязательно медийно окупится. Выставка стала открытием, и продолжает открываться каждый день», — добавил Вихлянцев.

Эксперт отметил, что большую роль в этом играют события на стендах регионов и в павильонах.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря международную выставку-форум «Россия» посетил трехмиллионный гость. Им стал Алексей Козырев из Барнаула, который приехал на выставку вместе с супругой Еленой. В качестве подарка семья получила открытку с поздравлением и подписью президента России Владимира Путина, а также поездку на космодром.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ.