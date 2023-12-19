Москва, 19 декабря, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Активы компаний «Ачимгаз» и «Ачим девелопмент» (участки глубокозалегающих горизонтов Уренгойского месторождения) перейдут в распоряжение российского ООО «Газовые технологии». Соответствующий указ 19 декабря подписал президент России Владимир Путин.

В тексте документа говорится, что правительство Российской Федерации создаёт российские общества с ограниченной ответственностью, к которым переходят все права и обязанности ОАО «Ачим Девелопмент», АО «Ачимгаз», АО «Ачим сбыт».

«Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ачимгаз» продается обществу с ограниченной ответственностью «Газовые технологии», — уточняется в опубликованном на официальном портале правовой информации указе.

Документ вступил в силу с 19 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, крупнейшая независимая компания Европы по добыче нефти и газа вместе с ООО «Газпром добыча Уренгой» в рамках совместного предприятия «Ачимгаз» вела добычу газа и газового конденсата на геологически сложном участке 1A ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

В России немецкая компания Wintershall Dea имела доли в АО «Ачимгаз» — 50,00%, ОАО «Севернефтегазпром» — 24,99% и ООО СП «Волгодеминойл» — 50,00%. Она участвовала в разработке газовых месторождений, была одним из инвесторов «Северного потока — 2» (ей принадлежали 15,5% акций). Во второй половине января Wintershall Dea анонсировала уход из российского бизнеса.