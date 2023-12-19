Москва, 19 декабря, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Районный суд Москвы 19 декабря избрал меру пресечения в отношении начальника Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко и других фигурантов уголовного дела. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Обвиняемых Олега Бойко, Яна Гущина и Елену Тютюнник суд заключил под стражу на срок 1 месяц 28 суток. Таким образом, пока фигуранты будут находиться в СИЗО до 15 февраля 2024 года.

Бойко предъявлено обвинение в получение взятки в особо крупном размере, руководителям коммерческих компаний Гущину и Тютюнник — дача взятки группой лиц по предварительному сговору за покровительство при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности.

На своей должности Бойко находился почти десять лет.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали Бойко утром 18 декабря.

Бойко оказывал покровительство группе компаний «Витязь», занимавшихся пожарной безопасностью.

По некоторым данным, обвиняемый мог требовать от своих подчинённых, чтобы они делились с ним частью средств, полученных в ходе проведения проверок пожарной безопасности.

За продвижение интересов «Витязя» генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы. В общей сложности Бойко получил таким способом более 25 млн рублей. При обысках изъята чёрная бухгалтерия, подтверждающая регулярные передачи взяток генералу.