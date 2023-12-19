Санкт-Петербург, 19 декабря, 2023, 21:11 — ИА Регнум. ИА Регнум стали известны личности напавших на Виталия Павловского, инвалида и ветерана специальной военной операции.

По данным осведомлённого источника, все нападавшие — уроженцы Грузии. Один из них — 33-летний Иракли Мунчава, ранее привлекавшийся к ответственности за драку. Другой — 31-летний Рустам Лакашия. Оба гражданина имеют регистрацию в России.

Кроме того, при обыске у подозреваемых было найдено травматическое оружие.

Инцидент произошёл в Петербурге 18 декабря. Павловский, прогуливавшийся вместе с супругой, сделал гражданам замечание о неправильной парковке автомобиля, а те в ответ стали оскорблять и избивать его.

«Мы шли с женой домой, и у нас на пути на тротуаре был припаркован автомобиль. Я сделал замечание мужчинам, сказал, что они поставили автомобиль в неположенном месте, и попросил убрать машину, потому что людям не пройти. После этого в мой адрес полетели угрозы и оскорбления», — рассказывал Павловский ИА Регнум.

В ходе избиения выкрикивались националистические оскорбления. Нападавшие называли Павловского «русской свиньёй». На кадрах с камер наблюдения видно, что они пытались наносить удары по голове со стороны, которую Павловский не мог прикрыть из-за ампутированной руки. Удары наносились и по сохранившейся части руки.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Павловский, потеряв одну руку, решил пойти добровольцем на СВО, но ему долго отказывали из-за инвалидности. Отправиться на передовую ему удалось после обращения в Союз добровольцев Донбасса. Он служил в пехотной части, выполнял боевые задачи на херсонском направлении. В зоне СВО мужчина получил осколочное ранение в спину, но отказался от госпитализации в пользу сослуживцев с более тяжёлыми ранениями.