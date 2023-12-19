Москва, 19 декабря, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Центризбирком 20 декабря рассмотрит вопрос о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году, говорится в проекте повестки заседания ЦИК, опубликованном на сайте комиссии.

Евгений Биятов / РИА Новости

«О рассмотрении вопроса о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина, и её уполномоченных представителей», — сказано в проекте повестки.

Также члены ЦИК на заседании рассмотрят вопросы о регистрации уполномоченных представителей Путина по финансовым вопросам и открытии его специального избирательного счёта, без которого нельзя начать сбор подписей избирателей для регистрации на выборах.

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Путин первым из кандидатов подал документы для выдвижения в качестве кандидата на пост президента России в Центральную избирательную комиссию.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы российский лидер сообщил 8 декабря после соответствующей просьбы отца погибшего в ДНР Героя России Владимира Жоги Артёма. Тогда Жога после награждения медалями «Золотая Звезда» обратился к президенту с просьбой от жителей новых регионов, бойцов спецоперации и других граждан страны пойти на выборы.

16 декабря была официально создана группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина. В список «Команды Путина», созданной для участия в предстоящих в марте 2024 года президентских выборах, вошли врачи, военные, артисты, спортсмены и представители других сфер деятельности.

Для российских избирателей крайне важно, что, несмотря на многочисленные вызовы, с которыми столкнулась страна, подготовка к выборам идёт согласно законодательству, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Российский лидер идёт на президентские выборы 2024 года в качестве самовыдвиженца, но в то же время он опирается на ряд политических партий и лидеров общественного мнения, заявил в комментарии для ИА Регнум заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.