Москва, 19 декабря, 2023, 19:55 — ИА Регнум. В Люблино 16-летний школьник напал с ножом на 25-летнюю девушку и ударил её в область поясницы, сообщил источник ИА Регнум.

По словам источника, история носит запутанный и таинственный характер. Так, пока по неустановленным причинам 16-летний мальчик оказался в квартире с 25-летней Анастасией на улице Верхние Поля. По версии следствия он целенаправленно напал на неё с ножом и нанёс удар в область спины.

Девушку срочно госпитализировали, а старшеклассника задержали. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего).

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, расследование продолжается.

Ранее ИА Регнум писало, что аолиция в Северобайкальске (Бурятия) задержала подозреваемого, который напал с ножом на ребёнка. Известно, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома он подозвал к себе девочку и приставил к её лицу нож.