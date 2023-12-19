Тюмень, 19 декабря, 2023, 20:17 — ИА Регнум. В Тюменской области третьеклассник ударил младшего школьника на крыльце учебного заведения, отправив его в нокаут. В инциденте разбирается полиция, сообщает 19 декабря издание «72.ru».

Иван Шилов ИА Регнум

Отец пострадавшего мальчика рассказал, что его сын катался с пандуса у крыльца школы № 67 вместе с другими детьми. В какой-то момент к нему подошёл мальчик из третьего класса, толкнул, а потом ударил.

«Другой ребёнок подходит к моему ребёнку, толкает его за словами «ты чего, попутал?», ещё раз толкает и просто вырубает моего ребёнка, он падает навзничь, теряется», — приводит издание слова мужчины.

По словам отца, второклассник стал хуже видеть правым глазом, сейчас он находится на лечении. Мужчина обратился в полицию.

Он также рассказал, что в школе ему позволили посмотреть видео с камер наблюдения, но саму запись не дали. Педагоги настаивали на том, что ничего страшного не произошло, случилась обычная потасовка. По мнению мужчины, в школе хотят замять ситуацию с третьеклассником, который агрессивно себя ведёт по отношению к другим детям.

Представительница школы в свою очередь заявила журналистам, что в учреждении проведут «профилактическую работу».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Тюмени подросток столкнул с лестницы первоклассника за то, что тот посмеялся над ним. Мальчик получил переломы нескольких позвонков. Родители пострадавшего обратились в полицию и намерены подать в суд.