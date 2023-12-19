Новосибирск, 19 декабря, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Школьница упала в яму в Кировском районе Новосибирска и не смогла самостоятельно выбраться оттуда. Об этом сообщает 19 декабря пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве пояснили, что организовали проверку после появления в Сети видео, на котором мужчина несёт замёрзшую девочку в машину скорой помощи. Будут установлены обстоятельства появления ямы в жилом районе, а также ответственные за содержание территории.

«Предварительно установлено, что 18 декабря 2023 года несовершеннолетняя упала в яму возле дома 97/2 по улице Петухова, из которой не смогла выбраться самостоятельно», — указано в сообщении.

На пустыре, где находится яма, в основном выгуливают собак, а насыпь рядом с ямой дети используют как горку для катания. Девочка долго пролежала на холоде и обморозила пальцы рук и ног, сообщили подписчики сообщества «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в городе Серове Свердловской области двухлетняя девочка вышла из дома без одежды и упала в сугроб. Отец обнаружил её, когда пришёл на обед. К этому моменту девочка не дышала, её сердце не билось. Её доставили в местную больницу, но потом перевезли в Краснотурьинск в отделение реанимации.