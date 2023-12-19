Москва, 19 декабря, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Стартовал приём заявок на национальную премию «Россия — страна возможностей», рассказать свою историю и стать номинантом можно с 19 декабря 2023 года по 19 января 2024 года включительно, сообщается на сайте премии.

Владимир Трефилов/ РИА Новости

Премия призвана выявить и поддержать тех жителей России, кто своими действиями запускает положительные изменения, реализует и создаёт возможности в различных сферах жизни.

19 декабря на международной выставке-форуме «Россия» состоялась пресс-конференция, посвященная старту приема заявок на Национальную премию «Россия — страна возможностей».

Участниками мероприятия стали Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС), Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», Алексей Немов, заслуженный мастер спорта России, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, Анна Пивоварова (Ушакова) и другие.

На пресс-конференции Пивоварова поделилась своей историей успеха и рассказала об идее премии. Анна — счастливая ростовчанка, ведущая, радиоведущая, гид, автор бренда одежды про Ростов «Аннушка. Не лыком шито». С 2019 года она развивается вместе с проектом «Мастера гостеприимства» — стояла у истоков его создания, одержала победу во втором сезоне, стала экспертом и наставником молодёжного направления конкурса, послом гостеприимства Ростовской области.

Вдохновившись людьми, открывающими Россию, написала гимн проекта «Мастера гостеприимства» и исполнила его на первом Форуме гостеприимства. Как человек, который влюбляет гостей в Ростов-на-Дону, Анна увлекается его историей и архитектурой, в особенности биографией российского купечества.

К участникам встречи обратился и Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор президентской академии (РАНХиГС).

«Наша страна всегда была богата талантами. Те, кто создаёт общественные инициативы, не ждут наград, они делают это от чистого сердца, однако таких людей необходимо поощрять. Страна должна знать своих героев», — заявил он.

Победителей премии выберут в нескольких номинациях: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «Информационные технологии и Искусственный интеллект», «Экология», «Туризм», «Уличная культура и спорт», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование» и «Развитие регионов».

Определение победителей премии состоится в Москве на Международной выставке-форуме «Россия». Победители получат возможность стать амбассадором президентской платформы «Россия — страна возможностей», приглашение в качестве спикера и эксперта на профильные мероприятия, информационную поддержку и участие в документальном фильме «Дело в людях», путешествие по России, обучение по профилю в Мастерской управления «Сенеж».

Также победителей ожидает индивидуальный пакет поддержки и развитие в области профессиональной и личной реализации.

Прием заявок на премию продлится до 19 января 2024 года. Для того, чтобы принять участие в Национальной Премии, необходимо подать заявку с рассказом своей истории на сайте.

Как передавало ИА Регнум, ранее на международной выставке-форуме «Россия» открылся фестиваль «Это у нас семейное» для жителей новых российских регионов. Поучаствовать приехали 268 человек из 66 семейных команд, представляющих Луганскую и Донецкую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

В конкурсе участвуют команды из четырёх и более родственников с представителями не менее трёх поколений. Это, например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, бабушки, дедушки или другие члены семьи. Фестиваль стартовал 14 декабря в 55-м павильоне «Дом молодёжи — Россия» на ВДНХ.