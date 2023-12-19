Краснодар, 19 декабря, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Владимир Ивич заявил, что стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии. Об этом он рассказал в интервью Hotsport. rs.

Кирилл Каллиников / РИА Новости

«В России феноменальные условия для игры. Тот факт, что чемпионат мира 2018 года прошёл на невероятном уровне, говорит сам за себя. Да и стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии», — сказал Ивич.

Сербский тренер отметил, что футбол в России является видом спорта номер один, в стране придают большое значение его развитию.

Ивич стал главным тренером «Краснодара» в январе 2023 года. В 2020-м он тренировал английский «Уотфорд».

В настоящее время «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), команда набрала 38 очков в 18 матчах и на два балла опережает санкт-петербургский «Зенит».

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря «Краснодар» обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура РПЛ со счётом 2:1. После этой игры «Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице, обойдя «Зенит». 10 декабря «Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 18-го тура со счётом 1:0. Сейчас на счету команды 38 очков после 18 игр.