Москва, 19 декабря, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Многодетная семья из ФРГ, опасаясь ювенальной полиции, получила временное убежище в России, сообщил 19 декабря портал «МВД Медиа» в своём Telegram-канале.

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«Отец, мать и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние, прибыли в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение, что органы ювенальной полиции ФРГ заберут детей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что миграционное подразделение в России быстро рассмотрело обращение и выдало свидетельства о предоставлении временного убежища. В дальнейшем члены семьи намерены получить российское гражданство.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила, что Россия предоставила убежище бывшему депутату Рижской думы Руслану Панкратову, бежавшему из Латвии из-за угрозы уголовного преследования.

Представитель МВД сообщила, что в Латвии Панкратова начали преследовать из-за заявлений о поддержке СВО на Украине и отстаивания интересов русскоязычных жителей. Его арестовали в августе 2022 года после посещения подконтрольной России части Запорожской области, напомнила Волк.