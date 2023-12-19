Москва, 19 декабря, 2023, 18:54 — ИА Регнум. США решили поддержать Израиль и остановить атаки хуситов на корабли, которые идут через Красное море, но рискуют испытать на своём флоте эффективность иранских противокорабельных ракет. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 декабря заявил востоковед Артём Кирпичёнок.

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Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин объявил, что США и их союзники проведут операцию по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда.

«Тут есть два момента. Во-первых, конфликт в Йемене (а хуситы у нас находятся на территории Йемена) шёл достаточно давно. Ещё несколько лет назад Саудовская Аравия с подачи тех же США совершила агрессию в отношении Йемена. Кстати, тогда тоже была сформирована коалиция из проамерикански настроенных стран Персидского залива. И эта интервенция обернулась затяжной войной, которая отнюдь не принесла Саудовской Аравии лавров. Одна из причин этого в том, что хуситы пользуются поддержкой Ирана, который поставляет им оружие. В том числе противокорабельные ракеты, а также ракеты, которые могут поражать объекты нефтедобычи», — напомнил Кирпичёнок.

Во-вторых, недавно хуситы высказались в поддержку населения сектора Газа, которое подвергается обстрелам Израиля. По словам эксперта, в последние недели хуситы при помощи ракет и отрядов коммандос перехватывают корабли, которые либо принадлежат израильским компаниям, либо везут грузы в израильские порты на Красном море. А это нанесло очень серьёзный удар по торговле в регионе. Многие компании, занятые перевозкой контейнеров, отказались доставлять грузы в Израиль. Цены на перевозку поднялись.

«И настали очень веселые времена. Естественно, США решили поддержать своего союзника — Израиль и одновременно выступить против Ирана. Поэтому сформировали эту замечательную коалицию. Мол, нанесем удар по хуситам, чтобы они перестали атаковать Израиль», — заметил Кирпичёнок.

Он подчеркнул, что нет никаких оснований ждать, что эта операция США в Красном море закончится успешно для Пентагона. Кирпичёнок призвал не забывать, что в своё время в Йемен приходили египтяне, получив там затяжную войну и «мало что хорошего». Потом в Йемен пришла Саудовская Аравия — у неё тоже не всё сложилось. Теперь туда собрались идти США и компания.

«Да и что эта военно-морская коалиция сможет сделать с Йеменом, если принять во внимание, что наземной операции не планируются. Бомбить? Ну так его и прежде бомбили. Топить йеменский флот? Это довольно странная цель. А вот получить от хуситов какой-нибудь противокорабельной ракетой иранского производства члены этой замечательной коалиции могут очень легко. Ведь хуситы — весёлые ребята, от которых можно ожидать разных сюрпризов. Саудовцев они громили очень хорошо», — подытожил Кирпичёнок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Остина, операция, которую назвали «Страж процветания», пройдёт под эгидой Объединённых морских сил. Её цель — обеспечить безопасное судоходство в Красном море после «безрассудных нападений хуситов из Йемена». Предполагается, что операция объединит несколько стран, в том числе Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова (sic!) и Испанию.

До этого, 3 декабря, в Красном море с помощью беспилотников и ракет были атакованы американский военный корабль USS Carney и несколько коммерческих судов.

Кроме того, 15 декабря шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует северную часть Йемена, объявило о том, что нанесло удар по контейнеровозу Maersk Gibraltar датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе. Судно направлялось в Израиль.