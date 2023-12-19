Харцызск, ДНР, 19 декабря, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Российский актёр театра и кино Павел Деревянко прибыл в Харцызскую центральную городскую больницу в Донецкой Народной Республики (ДНР), где навестил пациентов, передаёт 19 декабря «KP.RU», со ссылкой на министерство здравоохранения ДНР.

Минздрав ДНР Актер Павел Деревянко

«Это уже не первая для актёра подобная поездка. Ранее он уже приезжал в данное медицинское учреждение. Павел Деревянко навестил пациентов больницы, которые признались, что для них сейчас особенно важны внимание и забота, а тем более приятно получить их от любимого актера», — говорится в заявлении ведомства.

Впервые Деревянко посетил Харцызск в августе 2022 года. До этого, в июне 2022-го, он встретился в Неклиновском районе Ростовской области с детьми, прибывшими с территорий Донбасса.

Кроме этого, актер посетил в Неклиновском районе стал санаторий-профилакторий «Звезда», где оборудован пункт временного размещения и готовятся помещения под будущий детский сад для детей вынужденных переселенцев. Здесь он также провёл встречу с учащимися школ в неформальной обстановке и подарил будущему детскому саду ценные подарки — телевизор и «умную колонку».