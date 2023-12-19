Актёр Павел Деревянко посетил больницу в ДНР
Харцызск, ДНР, 19 декабря, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Российский актёр театра и кино Павел Деревянко прибыл в Харцызскую центральную городскую больницу в Донецкой Народной Республики (ДНР), где навестил пациентов, передаёт 19 декабря «KP.RU», со ссылкой на министерство здравоохранения ДНР.
«Это уже не первая для актёра подобная поездка. Ранее он уже приезжал в данное медицинское учреждение. Павел Деревянко навестил пациентов больницы, которые признались, что для них сейчас особенно важны внимание и забота, а тем более приятно получить их от любимого актера», — говорится в заявлении ведомства.
Впервые Деревянко посетил Харцызск в августе 2022 года. До этого, в июне 2022-го, он встретился в Неклиновском районе Ростовской области с детьми, прибывшими с территорий Донбасса.
Кроме этого, актер посетил в Неклиновском районе стал санаторий-профилакторий «Звезда», где оборудован пункт временного размещения и готовятся помещения под будущий детский сад для детей вынужденных переселенцев. Здесь он также провёл встречу с учащимися школ в неформальной обстановке и подарил будущему детскому саду ценные подарки — телевизор и «умную колонку».