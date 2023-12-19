Киев, 19 декабря, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Украина на текущий момент терпит поражение на всех фронтах, заявил командир батальона 54-й механизированной бригады ВСУ майор Кирилл Верес в интервью ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если говорить про боевые действия на всех фронтах, то проигрываем. Где выигрываем? Не знаю, не могу сказать. Мы выживаем», — ответил Верес на вопрос о том, есть ли у Киева шансы в противостоянии с Россией.

Он добавил, что добиваться победы и делать так, чтобы не погибнуть — разные вещи. Для ВСУ настало очень тяжёлое время, в том числе из-за перегретых ожиданий от летнего контрнаступления.

По словам майора, украинские бойцы рассчитывали, что летом уже будут в Крыму. Многие перестали жить боевыми действиями, у некоторых пропало желание идти в ВСУ.

Верес высказался против принудительной мобилизации в армию и назвал подобные методы жёсткими. Тот, кого притащили силой, не воин, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Лапин заявил, что из-за провала контрнаступления ВСУ жители Украины испытывают шок и отчаяние, поскольку пропаганда обещала им быстрые победы.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский признал, что украинские бойцы испытывают трудности на восточном фронте. Воевать, по его словам, приходится в условиях превосходства противника как в вооружении, так и в количестве личного состава.

Находящийся на Украине репортёр CNN Ник Уолш сообщил, что российские беспилотники ежедневно атакуют украинских бойцов на передовой, а системы РЭБ глушат их дроны. В окопах ВСУ, отметил он, царит отчаяние.