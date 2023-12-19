Москва, 19 декабря, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину лишили квартиры в финском городе Хельсинки, сообщает News.ru.

Красильников Станислав / ITAR-TASS Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина

Отмечается, что артистка утратила право распоряжаться имуществом из-за компании-владельца Asunto Oy Punkaharjun, которая была признана банкротом в декабре 2023 года. Сейчас апартаменты переданы в конкурсную массу.

Дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила, что её мать получила уведомление из Финляндии, согласно которому она должна вывезти из квартиры свои вещи до 28 февраля 2024 года.

В начале декабря стало известно, что дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга перевезла мать в двухкомнатную квартиру в Новой Москве.

По её словам, решение о переселении матери за МКАД с сиделкой было принято всей семьей. Сама народная артистка РСФСР заявила, что после переезда чувствует себя молодо и уверенно.

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Она исполнила роли во множестве кинокартин, таких как «Они сражались за Родину», «Трын-трава», «Виват, гардемарины!», «12 стульев» и других. В 1984 году получила почётное звание «Народная артистка РСФСР».