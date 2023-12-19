Загреб, 19 декабря, 2023, 18:08 — ИА Регнум. У Украины нет шансов вступить в Евросоюз, так как ЕС руководствуется не законом, а политическими критериями, в то время как многие в сообществе пришли к понимаю, что Россию невозможно победить, в том числе контрпродуктивными санкциями. Об этом рассказал депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич в интервью «Известиям».

Комментируя прошедший 14–15 декабря саммит ЕС в Брюсселе, депутат отметил, что Украина вместе с Грузией и другими странами, желающие вступить в сообщество, имеют шанс вступить в союз только если это будет соответствовать политическим критериям Запада.

Кроме того, Синчич отметил роль сопротивления среди растущего числа независимых правительств, что значительно снижение шансов на вступление Украины в Евросоюз.

По словам депутата, начало переговоров по вступлению Украины в ЕС важно именно для США.

«Запад хочет включить Украину в ЕС, чтобы лучше контролировать её территорию и иметь дополнительный политический рычаг на переговорах (с Москвой. — Прим. ред.). Украина не принесёт ничего, кроме проблем, долгов, поражений, разрушений и коррупции», — объяснил Синчич.

Поддержка Украины со стороны ЕС

Перейдя к вопросу о финансовой и военной помощи Киеву, политик высказал мнение, что Украина является проигравшей стороной в военном конфликте, и никакая помощь не изменит эту ситуацию.

«ЕС сможет оказывать финансовую помощь ещё несколько лет, возможно, до конца многолетнего бюджета, то есть до 2027 года. Что касается оружия и боеприпасов, уже достигнут предел возможностей. В будущем можно будет отправлять лишь небольшие объёмы», — подчеркнул депутат.

Синчич добавил, что многие депутаты Европарламенты, как и западные СМИ, уже не верят в победу Киева в этом конфликте.

«Более продвинутые политики с самого начала знали, что Россию невозможно победить», — отметил он.

По его мнению, Запад «принёс в жертву» Украину для нанесения хоть какого-то ущерба России, при этом ни ЕС, ни США не волнует судьба украинского государства.

Политик также указал на то, что положение Украины ухудшается изо дня в день, поэтому Киеву стоит как можно быстрее задуматься о том, чтобы прекратить огонь и начать переговоры с Россией.

«Чем раньше будет достигнуто прекращение огня и начнутся переговоры, тем меньше погибнет людей и меньше территорий будет потеряно. Я думаю, что Украина навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, Запорожскую и Херсонскую области», — сказал он.

Перейдя к вопросу о перспективах налаживания отношений между Россией и Евросоюзом, депутат высказал мнение, что никто в сообществе не ожидает, что конфликт на Украине будет длиться вечно. Однако на данным момент в ЕС нет никакой стратегии в плане восстановления отношений с РФ, потому что сообщество руководствуется только краткосрочной перспективой — «помогать Украине столько, сколько потребуется».

«ЕС живёт в сказках и фантазиях. В Брюсселе были уверены, что российская власть падёт и Россия развалится из-за санкций, но они ошиблись. Да, они боятся Путина. ЕС разыграл все свои карты и тузы и проиграл. Сейчас они всё ещё в шоке, но постепенно начинают понимать, что им нужен новый подход», — сказал Синчич.

Политик добавил, что Запад хотел подчинить Россию ради ресурсов себе и в дальнейшем разделить её на части, однако этот план провалился.

О 12-м пакете санкций

Комментируя принятый Брюсселем 12-й пакет антироссийских санкций, Синчич отметил, что все предыдущие ограничения не дали тех результатов, на которые рассчитывали в ЕС. По его словам, некоторые из санкций принесли только вред ЕС, в связи с чем в сообществе сократилась решимость и единство по продолжению подобной политики.

«С момента принятия 11-го пакета санкций прошло много времени, поскольку почти ничего не оставалось, против чего можно было ввести ограничения. А то, что осталось, вредило экономикам некоторых членов ЕС больше, чем других, поэтому они блокировали это», — объяснил депутат.

Более того, стагнация в экономике Евросоюза во многом произошла из-за введения санкций против Москвы. Тем самым ЕС ускорил процесс деиндустриализации своих стран и снизил свою экономическую конкурентоспособность, заключил он.

В свою очередь доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова в беседе с ИА Регнум заявила, что утвердив 12-й пакет антироссийских санкций, Европейский союз не сделал для себя ничего хорошего, но зато ускорил фрагментацию мировой экономики.

По её словам, Европа хорошо понимает, что для неё данные запреты увеличивают стоимость произведённой продукции, тем самым делая ЕС неконкурентоспособным по отношению к США. Тем не менее, как полагает Новикова, фрагментация мировой экономики идёт полным ходом, что и способствует размежеванию стран. Для Европы данный сценарий не означает ничего хорошего, в то время как Россия постепенно перестраивает свою национальную экономику с Запада на Восток.