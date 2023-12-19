Батайск, Ростовская область, 19 декабря, 2023, 17:49 — ИА Регнум. По факту угроз, которые поступали в адрес семьи погибшего российского бойца Романа Рудакова, возбуждено уголовное дело. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе управления МВД по Ростовской области.

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«По факту поступивших угроз в адрес семьи погибшего военнослужащего Романа Рудакова отделом дознания ОМВД России по городу Батайску возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию злоумышленников.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря газета «Молот» со ссылкой на источник в командовании полка сообщила, что на стене дома в Марьинке нашли запись с последней просьбой Рудакова — позаботиться о его родных. Надпись была обнаружена, когда после освобождения Марьинки российские военные приступили к зачистке территории. В подвале одного из домов нашли надпись и девять тел погибших российских бойцов.

Позже стало известно, что семье погибшего российского солдата поступают угрозы. Звонки и письма идут в том числе с украинских номеров. Семья была вынуждена поменять номера телефонов и обратиться в полицию.

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что сотрудники полиции должны пресечь звонки с угрозами, которые поступают родственникам Рудакова. Он добавил, что представители правоохранительных органов обязаны отреагировать на угрозы в адрес родственников военного, подключиться к обеспечению их безопасности.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгупоручил выполнить последнюю просьбу Романа Рудакова, который погиб в неравном бою с украинскими боевиками, и сделать для семьи погибшего всё необходимое.