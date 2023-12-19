Киев, 19 декабря, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Вызов в суд поступил в адрес бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, убитого в Московской области. Об этом сообщает 19 декабря украинское издание «Новое время» в Telegram-канале.

Ирина Яковлева/ТАСС Илья Кива

«Киву вызвали в суд посмертно», — отмечает издание.

Уточняется, что от Кивы потребовали явиться в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря. Повестка датирована 13 декабря, Киву вызывают в качестве обвиняемого.

Как сообщало ИА Регнум, тело Ильи Кивы нашли 6 декабря в деревне Супонево в Подмосковье. По данным следствия, неизвестный выстрелил в экс-депутата в парке одного из коттеджных посёлков, Кива от полученных ранений скончался на месте.

Ответственность за убийство Кивы взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Киву убили в ходе «спецоперации».

В ноябре Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы за госизмену, призывы к захвату власти на Украине, публичном использовании советской символики. В апреле Кива заявил о намерении официально просить защиту и политическое убежище в России.