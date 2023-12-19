Киев, 19 декабря, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают трудности на восточном фронте, сообщил 19 декабря командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский в своём Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС Военнослужащие ВС России в зоне СВО

«Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава», — написал он.

В сложившейся ситуации, уточнил он, украинским военным остается держать оборону.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 19 декабря на расширенном заседании ведомства заявил, что российская армия сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире.

Всего с начала СВО потери ВСУ убитыми и ранеными превысили 383 тысячи, уточнил также на коллегии Шойгу. Только в ходе контрнаступления Украина потеряла 159 тыс. военных.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны, также отмечал, что Украина несёт тяжёлые потери, её резервы в значительной степени растрачены из-за попыток предъявить Западу результаты контрнаступления.

Также российский лидер отметил, что миф о неуязвимости западной военной техники рухнул в ходе СВО.