Москва, 19 декабря, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Россия в ответ на санкции расширила список представителей стран Европейского союза (ЕС), которым запрещён въезд в РФ, сообщила 19 декабря пресс-служба МИД РФ на своём сайте.

РИА Новости/Антон Денисов

Так, въезд в Россию запрещён представителям силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также гражданах стран Евросоюза, которые оказывали военную помощь Киеву. Кроме того, в список вошли представители европейских структур, причастных к преследованию российских должностных лиц, а также занимающихся созданием трибунала против руководства РФ.

Ограничения касаются и участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые 13 октября проголосовали за резолюцию, нацеленную на дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента России.

В МИД подчеркнули, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь включать своевременный и адекватный ответ.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря Европейский союз утвердил 12-й пакет санкций против России. В него вошли экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Персональные санкции затронули 147 фигурантов: 61 физическое лицо и 86 организаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 декабря заявил журналистам, что очередной пакет антироссийских ограничений, принятый Евросоюзом, практически не угрожает оборонным предприятиям, а также указывает на исчерпание санкционного ресурса.