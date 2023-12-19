Москва, 19 декабря, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии центра долголетия в районе Измайлово. Он заявил, что количество открытых центров московского долголетия к концу 2023 года увеличится до 120, и все они будут работать в новогодние праздники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Я должен сказать, что мы до конца года введем еще 17 центров, и будет 120 их в Москве, то есть почти в каждом районе — в большинстве районов Москвы, потому что Москва тоже растет. Но это такая большая работа, которую мы с вами провели», — заявил градоначальник. По его словам, самое главное не в количестве этих центров и даже не в самих зданиях, а в том, что они наполнены душевным теплом, любовью. «Они действительно становятся вторым домом, где можно отдохнуть, пообщаться с друзьями, заняться любимым делом. Это замечательно», — сказал Собянин в ходе общения с участниками проекта «Московское долголетие».

Мэр также сообщил, что, согласно принятому решению властей, центры московского долголетия будут работать в дни новогодних праздников. «Мы приняли решение: в новогодние праздники все клубы должны работать», — сказал градоначальник.

Новый центр московского долголетия «Измайлово» открылся в помещении бывшего ЗАГС. В нем оборудованы многофункциональный актовый зал, спортивный и тренажерный зал, гостиная для игр на бильярде, в настольный теннис, шашки, видео — и компьютерные игры, медиагостиная с домашним кинотеатром. Кроме того, в центре организована работа творческих мастерских и кулинарной студии.

По итогам 2023 года количество центров московского долголетия увеличится с 71 в начале года до 120 к концу.

Первый центр московского долголетия был открыт в 2019 году. За 5,5 года к проекту присоединились больше 530 тыс. горожан. Участники могут посещать бесплатные занятия по 40 направлениям — образовательным, спортивным или творческим. В декабре 2023 года открылись первые занятия по зимним видам спорта — конькам и лыжам.