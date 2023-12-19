Москва, 19 декабря, 2023, 16:31 — ИА Регнум. В 2024 году в состав Военно-морского флота России планируется принять атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Пожарский», три подводные лодки и 11 надводных кораблей, заявил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.

Олег Кулешов/ТАСС

«Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Пожарский», а также три подводные лодки и 11 надводных кораблей», — назвал Шойгу на заседании одну из приоритетных задач на 2024 год.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря президент России Владимир Путин в ходе церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III» в Северодвинске заявил, что в ближайшие годы Военно-морской флот России получит три подводных ракетоносца проекта «Борей А».

Глава государства отметил, что в данный момент идёт строительство ещё пяти атомных ракетных крейсеров проекта «Ясень-М», из которых подлодка «Архангельск» находится на заключительном этапе.