ВМФ России получит крейсер «Князь Пожарский» в 2024 году
Шойгу: ВМФ получит в 2024 году крейсер «Князь Пожарский» и ещё три подлодки
Москва, 19 декабря, 2023, 16:31 — ИА Регнум. В 2024 году в состав Военно-морского флота России планируется принять атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Пожарский», три подводные лодки и 11 надводных кораблей, заявил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.
«Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Пожарский», а также три подводные лодки и 11 надводных кораблей», — назвал Шойгу на заседании одну из приоритетных задач на 2024 год.
Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря президент России Владимир Путин в ходе церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III» в Северодвинске заявил, что в ближайшие годы Военно-морской флот России получит три подводных ракетоносца проекта «Борей А».
Глава государства отметил, что в данный момент идёт строительство ещё пяти атомных ракетных крейсеров проекта «Ясень-М», из которых подлодка «Архангельск» находится на заключительном этапе.