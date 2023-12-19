Москва, 19 декабря, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Движение «Юнармия» на сегодня насчитывает 1,5 млн детей и подростков. Об этом 19 декабря сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.

Макс Ветров /РИА Новости

«Реализованы крупные патриотические и культурные проекты. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодёжи», — сказал Шойгу.

Он отметил, что «Юнармия» является самой крупной военно-патриотической организацией в стране, в неё входят 1,5 млн детей и подростков.

Глава Минобороны добавил, что за год открыты 79 новых центров юнармейской подготовки, а их общее количество составляет 261.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря президент России Владимир Путин в видеообращении к «Юнармии» заявил, что движение объединяет энергичных и целеустремлённых ребят, готовых приносить пользу Родине и быть сопричастными её судьбе. Он отметил, что движение было создано, чтобы объединить молодых людей, неравнодушных к России, её истории и культуре, всегда готовых приносить родной стране пользу.

В День народного единства 4 ноября один из юнармейцев вручил Владимиру Путину значок «Юнармии». Участник движения рассказал главе государства, что значок служит вечным символом братства и единения всех юнармейцев, где бы они ни находились. Президент поблагодарил мальчика и принял значок.