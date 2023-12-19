Москва, 19 декабря, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Новые, нестандартные тактические приёмы, показавшие эффективность на поле боя, внедрены в боевую учёбу в Вооружённых силах России. Об этом 19 декабря сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.

Константин Михальчевский / РИА Новости

«В боевую учёбу внедрены новые, нестандартные тактические приёмы действий подразделений, показавшие свою эффективность на поле боя. В три раза увеличена пропускная способность окружных и армейских полигонов», — сказал Шойгу.

Он добавил, что в кратчайшие сроки была создана новая система подготовки военных специалистов.

Также глава Минобороны отметил, что дополнительно оборудовано более 1,5 тыс. учебных мест, круглосуточно эксплуатируется более восьмисот учебных объектов.

Как ранее передавало ИА Регнум, Шойгу сообщил, что в ряды Вооружённых сил РФ было набрано около 490 тыс. контрактников и добровольцев. Боевой опыт получили более 650 тыс. российских военных. Он также отметил, что на сегодня уже вручено 458 тыс. удостоверений ветерана боевых действий.