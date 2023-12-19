Санкт-Петербург, 19 декабря, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Инвалид и ветеран СВО Виталий Павловский, которого накануне избили в Санкт-Петербурге за замечание о парковке, рассказал ИА Регнум, что избивавшие выкрикивали националистические оскорбления. По словам Виталия, Ираклий и Рустам (имена задержанных за нападение), нанося удары, говорили «ты — русская свинья». На кадрах с камер наблюдения хорошо видно, что нападавшие пытаются наносить удары по голове со стороны, которую Виталий не может прикрыть из-за ампутированной руки.

ИА Регнум Ветеран СВО Виталий Павловский

В тот вечер Виталий вместе со своей супругой Викторией прогуливался по Биржевому переулку в сторону дома. Это обычный маршрут семьи, которым они ходят каждый день.

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«Мы шли с женой домой, и у нас на пути на тротуаре был припаркован автомобиль. Я сделал замечание мужчинам, сказал, что они поставили автомобиль в неположенном месте, и попросил убрать машину, потому что людям не пройти. После этого в мой адрес полетели угрозы и оскорбления. «Кто ты такой, чтобы диктовать мне, где парковать машину?» И всё в таком роде», — рассказывает Виталий.

После недолгой словесной перепалки двое мужчин набросились на Виталия и стали избивать на глазах у супруги, которая пыталась как-то разнять дерущихся. Вся драка попала на городские камеры наблюдения. По словам Павловского, избивавшие не могли не заметить, что у него нет одной руки. Задержанные пытались воспользоваться этим преимуществом и стали наносить удары именно в левую часть тела.

«Ты — русская свинья!» Они это говорили во время избиения. Они были не русские внешне. Они видели, что у меня нет руки, но это их не остановило. Даже когда они куртку с меня содрали, то продолжили бить с той стороны, где я физически не мог защититься. Даже когда полиция приехала, они не останавливались. И били даже по культе. Супруга меня пыталась защитить, слава богу, её не ударили, она только колени ободрала, ползая и пытаясь их оттащить», — рассказал Павловский.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Виталия хорошо знают в родном городе. Местные СМИ много раз рассказывали его историю жизни и о том, как он, оставшись без одной руки, решил пойти добровольцем на СВО, но ему долго отказывали из-за инвалидности. Пять месяцев он сталкивался с отказами в разных военных ведомствах. Отправиться на передовую Виталию удалось после обращения в Союз добровольцев Донбасса. Там он научился обращаться с оружием и техникой. В дальнейшем он служил в пехотной части, выполнял боевые задачи на херсонском направлении. Позывным Виталия было имя его сына Буян. В зоне СВО мужчина получил осколочное ранение в спину, но отказался от госпитализации в пользу сослуживцев с более тяжёлыми ранениями.