Москва, 19 декабря, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Россия, несмотря на санкции, производит высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО, заявил 19 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Гавриил Григоров/ТАСС

Также он сообщил, что Воздушно-космические силы России получили 237 самолётов и вертолётов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций. А ВМФ получил четыре современные многоцелевые подводные лодки, восемь надводных кораблей.

Российская армия сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире, отметил Шойгу. По его словам, опыт специальной военной операции показал, что Вооружённые силы РФ способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого современного противника.

Шойгу в своём докладе также заявил о значительном повышении качества вооружений, применяемых в ходе специальной военной операции, и выполнении задач по укреплению рубежей обороны. СВО показала превосходство российской военной техники над натовской, отметил также министр.