Москва, 19 декабря, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Исполнительный директор «Викимедиа. ру», поддерживающей русскоязычную «Википедию», Станислав Козловский объявил о прекращении её работы.

Известия/Сергей Коньков

«Вчера (18 декабря) мы приняли решение закрыть «Викимедиа. ру». Готовим бумаги по ликвидации организации, проработавшей 15 лет», — сказал он ТАСС.

Козловский уточнил, что организация не управляла русскоязычной «Википедией», а поддерживала её проекты в России.

По его словам, он принял такое решение, поскольку в пятницу, 22 декабря, его могут признать иностранным агентом. Такую информацию ему передал ректорат МГУ, где он работал до 18 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил заблокировать «Википедию» за то, что на ней много недостоверной информации. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что планов по блокировке «Википедии» в России пока нет.

В июне запустили новую интернет-энциклопедию «Рувики». Её создатели отметили, что площадка предоставляет выверенные материалы. Автором статей может стать любой желающий, но только профессионалы смогут стать гарантом достоверности опубликованной информации.