Москва, 19 декабря, 2023, 15:45 — ИА Регнум. К концу 2024 года планируется увеличить число контрактников с учётом комплектования новых формирований до 745 тыс. человек. Об этом 19 декабря сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.

Алексей Сухоруков /РИА Новости

«Довести численность военнослужащих по контракту с учётом комплектования новых формирований к концу года до 745 тысяч человек», — сказал Шойгу.

По его словам, в 2024 году будет продолжен курс на поступательное развитие российской армии и повышение её боевых возможностей.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российской армии. Согласно документу, штатная численность Вооружённых сил устанавливается в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. В предыдущем указе, признанном новым документом утратившим силу, показатель составлял 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Таким образом, численность военных увеличена на 170 тысяч человек.