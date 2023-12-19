Москва, 19 декабря, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Все планы по комплектованию армии и флота России в 2023 году выполнены в полном объёме, их численность доведена до 1,15 миллиона человек, заявил 19 декабря на коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу.

Артем Геодакян/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу

«Все планы по комплектованию армии и флота в текущем году выполнены в полном объёме. Их численность доведена до 1 миллиона 150 тысяч военнослужащих. Сформированы полностью укомплектованные и оснащённые две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, в том числе четыре дивизии, 18 бригад, 28 полков», — сказал Шойгу.

С 1 декабря Минобороны начало наращивание численности Вооружённых сил страны до 1,32 миллиона человек, отметил также Шойгу.

«В связи со вступлением Финляндии в НАТО и предстоящим принятием в альянс Швеции продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов», — заявил министр.

Соразмерно внешним угрозам численность Вооружённых сил России будет доведена до полутора миллионов военнослужащих, добавил Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент Владимир Путин в своём выступлении на коллегии Минобороны отметил, что у российской армии есть всё необходимое и Родина ждёт от неё отдачи.

России нужна крепкая и надёжная армия, хорошо вооружённые и мотивированные войска, чтобы проводить политику в соответствии с национальными интересами, отметил Путин.

Шойгу, в свою очередь, в своём докладе заявил, что в целом все задачи Министерства обороны на 2023 год выполнены, обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны, а приоритетной задачей ведомства в 2024 году станет продолжение специальной военной операции до полного выполнения поставленных задач.