Москва, 19 декабря, 2023, 15:28 — ИА Регнум. В ряды ВС России было набрано около 490 тыс. контрактников и добровольцев. Боевой опыт получили более 650 тыс. российских военных. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии МО 19 декабря.

Артем Геодакян/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу

«Специальная военная операция сплотила армию и народ. Ежедневно более полутора тысяч человек подают заявления о приёме на военную службу. Только в этом году набрано около 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев. Более четырёх тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи», — сказал Шойгу.

Министр добавил, что боевой опыт получили более 650 тыс. военнослужащих России.

Шойгу также отметил, что на сегодня уже вручено 458 тыс. удостоверений ветерана боевых действий. Он подчеркнул, что Минобороны РФ перешло на «беззаявительный» порядок их выдачи.

«Все привлечённые для содействия Вооружённым силам бойцы в зоне спецоперации, в том числе частных военных компаний, после принятых мер своевременно получают ветеранские удостоверения», — уточнил министр.

Со следующего года Министерство обороны планирует перейти на электронные удостоверения ветеранов боевых действий, добавил он.

Как передавало ИА Регнум ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин сообщил, что благодаря кампании по привлечению добровольцев по контракту в российской армии приняли около 486 тысяч новобранцев, и поток желающих не сокращается. Президент также добавил, что каждый день 1,5 тыс. человек по всей России подписывают контракт с Минобороны.