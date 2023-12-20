Москва, 20 декабря, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Перспективы экономики США во многом будут зависеть от результатов выборов президента в 2024 году, считает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов. Об этом он заявил 19 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее телеканал Fox News опубликовал опрос, который показал, что как минимум 78% граждан США оценивают состояние экономики страны как плохое.

По мнению Максимова, ряд показателей вполне ясно дают понять, отчего наблюдается негативный тренд в оценках американской экономики самими гражданами США.

Во-первых, это достаточно специфическая реакция подавляющего большинства американцев на стоимость бензина. Логистика в большинстве американских локаций немыслима без использования собственной машины, и чек за бензин — одна из главных составляющих расходов американской семьи. Стоимость бензина по сравнению с временами правления бывшего президента США Дональда Трампа выросла более чем на треть.

Во-вторых, Максимов обратил внимание на такой маркер, как число граждан, получающих социальные выплаты и иные меры поддержки от государства. По его словам, доступная аналитика показывает, что на сегодняшний день в США проживает свыше 50 млн людей, которые получают социальные выплаты, и свыше 20 млн получателей продовольственных талонов. И число данных граждан также выросло за время правления администрации действующего президента США Джозефа Байдена.

«Ну и наконец, динамика индекса потребительских цен с конца 2020 года, где рост составил более 24%, что для среднестатистической американской семьи является крайне тревожным фактором», — подчеркнул он.

Экономист объяснил, что если взглянуть на уровень безработицы в США, то он близок к российским значениям. Официальный не превышает 4% от трудоспособного населения, хотя по молодёжи эти цифры уже составляют около 9%. Этот уровень хотя и говорит о некоторой социальной стабильности, но достаточно сильно снижает возможности для роста экономики. Ведь практически весь ресурс рынка труда уже задействован.

«Вдобавок следует понимать, что уровень автоматизации труда в США уже близок к предельным значениям и, в отличие от РФ, у американцев нет резерва роста производительности труда в этом направлении», — сказал Максимов.

Он напомнил, что администрация Байдена стремится снизить инфляцию до 5%.

«Насколько это реальные планы, пока сказать трудно. Есть определённая уверенность, что в 2023 году этот уровень выдержан не будет. По данным на август, инфляция уже составила 4,3%. Если говорить о реальных доходах населения, то, даже по информации достаточно ангажированной WSJ, снижение реальных доходов населения США составило около 5% по сравнению с пиковыми значениями 2019 года», — констатировал экономист.

Перспективы экономики США, по его мнению, во многом будут зависеть от результатов выборов президента в 2024 году.

«Если победит республиканец, то есть все шансы увидеть возрождение экономики США и выход на уверенный трек роста уже на рубеже 2025–2026 годов. Победа Байдена или иного кандидата от демократов будет означать увеличение внешнего долга, попытки разыграть последние козыри глобалистской повестки и, как итог, вполне вероятный закат США как мирового экономического гегемона», — подытожил Максимов.

Однако доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов считает, что у населения США нет объективных причин для подобного пессимизма.

«Темпы роста экономики за III квартал 2023 года составили 4,9% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Уровень безработицы 3,8%, инфляция с 9,1% упала до 3,7%. Однако важны субъективные ощущения. Жители США, привыкшие к стабильным ценам, негативно относятся к постоянному росту цен в течение 2022–2023 годов, особенно на бензин и на недвижимость», — сказал Зарипов.

Ставки по ипотечным кредитам высоки и кредиты недоступны части населения. Плюс жители США недовольно отставанием роста заработных плат (доходов) от роста цен, а также общей политической нестабильностью.

«Перспективы развития экономики США связаны с возможной рецессией, поскольку экономика США не сможет выдержать таких высоких процентных ставок, возможность снижения которых у ФРС появится не так скоро. Однако многое зависит от того, будет ли рецессия в КНР, а также и от гибкости самой американской экономики, которой поможет приток глобального капитала и перевод промышленного производства на её территорию», — рассказал Зарипов.

По его словам, большинство экспертов сходится во мнении, что экономике США не избежать рецессии, однако она может носить отложенный эффект, то есть начнётся позже других стран, например европейских.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что в США на 9% (с момента начала президентства Байдена) выросло количество, которые оценивают экономическое состояние их страны как плохое. Более того, 44% опрошенных считают, что в 2024 году экономическая ситуация в стране станет ещё хуже.

По словам экономиста Игоря Ковалёва, экономика США посылает тревожные сигналы, и будет всё меньше желающих инвестировать в неё свои капиталы. В беседе с ИА Регнум он напомнил, что США завязли в целом ряде конфликтов, а всё это требует денег, которых всё меньше. Профессор ВШЭ Евгений Коган тоже считает, что проблемы американской экономики достаточно серьёзны. В частности, резко выросла стоимость обслуживания американского долга. Если раньше США платили несколько миллиардов долларов в год за обслуживание своего долга, то сегодня речь идёт примерно о триллионе долларов.

В начале ноября 2023 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) ухудшило прогноз рейтинга правительства Соединённых Штатов со стабильного до негативного. В Белом доме с таким прогнозом не согласились, заявляя, что экономика США остаётся сильной.