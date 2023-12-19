Москва, 19 декабря, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Российская армия сегодня является самой подготовленной и боеспособной в мире. Об этом 19 декабря заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях», — сказал Шойгу.

Также министр обороны сообщил, что боевой опыт получили более 650 тысяч военнослужащих.

По его словам, опыт специальной военной операции показал, что Вооружённые силы РФ способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого современного противника.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Шойгу заявил, что ВС России значительно повысили качество и надёжность оружия и техники, которые применяются в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что в минимально короткие сроки работающими в войсках представителями промышленности модернизировано 107 образцов.

Шойгу добавил, что под задачи войск ведущие российские конструкторы в течение нескольких месяцев создают новейшие комплексы и средства поражения.