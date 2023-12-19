Москва, 19 декабря, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Если бы Киев и Запад пошли на реализацию минских договорённостей, то конфликт в Донбассе постепенно бы сошёл на нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря.

Артем Геодакян/ТАСС Владимир Путин

«Если бы украинские власти и их хозяева на Западе пошли на это, на реализацию, на имплементацию этих договоренностей (Минских соглашений. — Прим. ред.), я думаю, искренне говорю, постепенно бы всё срослось», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, Путин в декабре 2022 года заявил, что Запад не собирался выполнять Минские соглашения и того же добивался от украинских властей. Он подчеркнул, что Россию просто обманывали.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в августе 2023 года прокомментировал заявления экс-лидера Украины Петра Порошенко, а также бывших глав Германии и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, что они изначально не собирались выполнять минские соглашения. Представитель Кремля подчеркнул, что подобные признания в очередной раз подтверждают, что решение о проведении специальной военной операции на Украине было верным.