Санкт-Петербург, 19 декабря, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Ветераном СВО без руки, которого двое мужчин избили в Санкт-Петербурге за замечание о неправильной парковке, оказался Виталий Павловский — многодетный отец, отправившийся на фронт добровольцем уже будучи инвалидом. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИА Регнум

В понедельник вечером двое неизвестных избили однорукого мужчину, который сделал им замечание из-за неправильной парковки. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как двое мужчин набросились на своего оппонента, который пытался закрыть голову одной рукой.

ИА Регнум

Избив пешехода, злоумышленники сели в машину и уехали. Но по горячим следам их удалось задержать. Ими оказались двое местных жителей. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (213 УК РФ). ИА Регнум удалось выяснить личность пострадавшего. Им оказался 40-летний уроженец Петербурга Виталий Павловский.

Виталия хорошо знают в родном городе. Местные СМИ много раз рассказывали его историю жизни и о том, как он оставшись без одной руки решил пойти добровольцем на СВО. Виталий более 20 лет назад лишился левой руки. В результате тяжелейшей операции на руке у него развилась гангрена, врачи долго пытались спасти конечность, но в итоге руку пришлось ампутировать. Виталий даже пережил клиническую смерть во время пребывания в больнице, но потом всё же пошёл на поправку. После потери руки он получил юридическое образование, написал несколько патриотических книг и встретил свою супругу, с которой сейчас воспитывает троих детей: сын Буян и две дочери Забава и Лада. После ампутации Виталий не бросил свои спортивные увлечения и продолжил заниматься единоборствами и тяжёлой атлетикой. Он становился чемпионом по пауэрлифтингу, бодибилдингу и тайскому боксу.

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После начала СВО Павловский решил стать добровольцем, но ему долго отказывали из-за инвалидности. Пять месяцев он сталкивался с отказами в разных военных ведомствах. Отправиться на передовую Виталию удалось после обращения в Союз добровольцев Донбасса. Там он научился обращаться с оружием и техникой. В дальнейшем, он служил в пехотной части, выполнял боевые задачи на Херсонском направлении. Позывным Виталия было имя его сына «Буян». В зоне СВО мужчина получил осколочное ранение в спину, но отказался от госпитализации в пользу сослуживцев с более тяжелыми ранениями.