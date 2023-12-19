Москва, 19 декабря, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Мошенники обманули жительницу Москвы на 400 тысяч рублей, убедив её в том, что деньги с её счёта уходят прямиком к командиру украинского террористического подразделения РДК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денису Капустин (внесён в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), организовавшему в марте теракт под Брянском. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

16 декабря в полицию обратилась 27-летняя Татьяна (имя изменено). Она рассказала, что днём ранее ей в мессенджер позвонила незнакомая женщина, которая назвалась старшим специалистом Центробанка. Она сообщила, что знает, что якобы со счетов Татьяны пытаются перевести 100 000 рублей на счета лидера украинского формирования «Русский добровольческий корпус» и организатора мартовского теракта в Брянской области Дениса Капустина. Звонившая объяснила, что террорист находится на территории Украины и внесён в «чёрный список», а все, кто будет замечен в контакте с этим человеком, тоже попадут под уголовное преследование. Именно поэтому Татьяна должна немедленно начать сотрудничать с представителями ФСБ и срочно обезопасить свои счета. Женщина очень испугалась и согласилась на все условия. Вскоре с ней связался неизвестный мужчина, который представился сотрудником ФСБ, который объяснил, что деньги нужно будет перевести на «безопасные счета» и снова передал Татьяну в руки «специалиста Центробанка».

«Неизвестные убедили 27-летнюю жительницу Москвы снять деньги со своих счетов и с помощью банкоматов перечислить на их счета. Спустя некоторое время она поняла, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, ущерб составил 400 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению женщины проводится проверка.

Ранее ИА Регнум сообщал, что организатор терактов под Брянском Денис Капустин заочно получил пожизненный срок. Ему вменяется оборот оружия, взрывных устройств и совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти. По данным следствия, в марте 2023 года он вместе с подельниками проник на территорию Брянской области. В результате нападения погибли два мирных жителя, ещё двое, в том числе ребёнок, получили ранения.