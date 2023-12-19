Москва, 19 декабря, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны 19 декабря заявил, что считает украинцев братским народом, а юго-восток Украины — территорией проживания русских людей.

Илья Питалев/РИА Новости

«Мы сделали всё на протяжении десятилетий, всё, чтобы выстроить нормальные отношения с соседним государством. Всегда говорили, и я продолжаю это говорить, что это братский народ. Но противник вел себя по-другому», — сказал он.

Россия в политическом плане, отметил российский лидер, делала упор на юго-восток.

«Почему? Потому что это российские исторические регионы, там проживают русские люди фактически, чтобы у них там ни стояло в паспорте», — добавил президент.

Если бы Киев и Запад пошли на реализацию минских договорённостей, то конфликт в Донбассе постепенно бы сошёл на нет, заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, Путин в декабре 2022 года заявил, что Запад не собирался выполнять Минские соглашения и того же добивался от украинских властей. Он подчеркнул, что Россию просто обманывали.